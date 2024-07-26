ВМС Финляндии сообщили о прибытии 60 морских пехотинцев из США

В Финляндию прибыли 60 морских пехотинцев из США для участия в совместных тренировках в конце августа этого года. Об этом сообщают Военно-морские силы (ВМС) республики на официальном сайте ведомства.

«Группа Корпуса морской пехоты (КМП) США прибыла в Финляндию для совместных тренировок с бригадой "Нюланд" до конца августа. Подразделение численностью около 60 морских пехотинцев будет находиться в бригаде "Нюланд" в Драгсвике», — отмечается в заявлении.

Также ведомство добавило, что Хельсинки ожидают прибытия еще одного подразделения КМП США в Драгсвик в конце этого года для участия в учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 24, которые пройдут в конце ноября.

21 июля штаб Сухопутных войск Финляндии сообщил, что военные республики начали проводить учения рядом с границей России, закрыв трассу к приграничному КПП «Ваалимаа» до начала августа. Уточняется, что в учениях «Юг 2/24», которые стартовали в воскресенье, 21 июля, примут участие около 1,7 тысячи человек и примерно 300 единиц техники, в том числе авиация.

