В Хмельницкой области вынесли приговор уклонявшемуся из-за религии украинцу

Суд Хмельницкой области дал три года тюрьмы уклонявшемуся из-за религии украинцу

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор мужчине, который прятался от военкоматов по соображениям веры. Уклонявшемуся из-за религии украинцу дали три года тюрьмы, сообщает Независимый гражданский портал.

«[Обвиняемый] отказывается от прохождения военной службы, поскольку по своим религиозным принципам не может брать в руки оружие и не может принимать непосредственное участие в вооруженных столкновениях», — говорится в материалах суда.

Отмечается, что уклонист признал свою вину в полном объеме. Он был признан виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации и приговорен к трем годам заключения.

Ранее офицер Нацгвардии Украины Виталий Литвин потребовал снизить мобилизационный возраст до 22 лет. По его словам, такие меры нужны из-за нехватки солдат на фронте.