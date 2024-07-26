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13:35, 26 июля 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области вынесли приговор уклонявшемуся из-за религии украинцу

Суд Хмельницкой области дал три года тюрьмы уклонявшемуся из-за религии украинцу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор мужчине, который прятался от военкоматов по соображениям веры. Уклонявшемуся из-за религии украинцу дали три года тюрьмы, сообщает Независимый гражданский портал.

«[Обвиняемый] отказывается от прохождения военной службы, поскольку по своим религиозным принципам не может брать в руки оружие и не может принимать непосредственное участие в вооруженных столкновениях», — говорится в материалах суда.

Отмечается, что уклонист признал свою вину в полном объеме. Он был признан виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации и приговорен к трем годам заключения.

Ранее офицер Нацгвардии Украины Виталий Литвин потребовал снизить мобилизационный возраст до 22 лет. По его словам, такие меры нужны из-за нехватки солдат на фронте.

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      Глеб Палехов
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