В Кремле оценили решение Евросоюза отправить Киеву доходы от российских активов

Песков: отправка Киеву €1,5 млрд доходов от активов РФ приведет к ответу Москвы

Решение Евросоюза отправить Киеву 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов станет поводом для продуманных ответных действий со стороны Москвы. Так оценил отправку транша военной помощи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, подобные незаконные решения со стороны европейских стран не станут поводом для оперативной реакции. Однако они вызовут ответные действия, которые «должны полностью соответствовать интересам» России.

Евросоюз долгое время не мог договориться об использовании российских активов в интересах Украины. Решением стало выделение из общей суммы доходов, однако из-за позиции Венгрии для перевода этих средств на закупку оружия остальным европейским странам пришлось прибегнуть к «сложному юридическому решению». Сами деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие. Таким образом, коммерческая сделка в интересах Украины будет оплачена российскими деньгами.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов будут переведены на закупку оружия для Киева сегодня, 26 июля. По ее словам, этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».