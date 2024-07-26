Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 26 июля 2024Экономика

В Кремле оценили решение Евросоюза отправить Киеву доходы от российских активов

Песков: отправка Киеву €1,5 млрд доходов от активов РФ приведет к ответу Москвы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решение Евросоюза отправить Киеву 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов станет поводом для продуманных ответных действий со стороны Москвы. Так оценил отправку транша военной помощи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, подобные незаконные решения со стороны европейских стран не станут поводом для оперативной реакции. Однако они вызовут ответные действия, которые «должны полностью соответствовать интересам» России.

Евросоюз долгое время не мог договориться об использовании российских активов в интересах Украины. Решением стало выделение из общей суммы доходов, однако из-за позиции Венгрии для перевода этих средств на закупку оружия остальным европейским странам пришлось прибегнуть к «сложному юридическому решению». Сами деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие. Таким образом, коммерческая сделка в интересах Украины будет оплачена российскими деньгами.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов будут переведены на закупку оружия для Киева сегодня, 26 июля. По ее словам, этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Секретная служба США несколько раз отвергла требование использовать БПЛА для защиты Трампа

      В Госархиве российского региона обнаружили ранее незамеченную редкую подпись

      НАСА проведет решающее испытание Starliner на орбите

      Блокировку счетов певицы Глюкозы опровергли

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше