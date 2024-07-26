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21:23, 26 июля 2024Мир

В МИД России рассказали о массе противоречий в ядерной пятерке

Захарова: в ядерной пятерке есть противоречия, но РФ удержала формат на плаву

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Среди членов ядерной пятерки (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) есть масса противоречия, но Москва смогла удержать формат на плаву, Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Пятерка находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьезные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам», — указала представитель МИД России.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что любые меры в ядерной сфере надо рассматривать в комплексе. Кроме того, необходимость комплексного подхода становится очевидной на фоне продолжающей деградировать обстановки в мире.

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      Марина Совина
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