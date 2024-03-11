В МИД России прокомментировали предложение Китая по ядерному оружию

МИД: РФ уважает идеи КНР, но меры в ядерной сфере надо рассматривать в комплексе

Россия уважает инициативы Китая, однако считает, что любые меры в ядерной сфере надо рассматривать в комплексе. Об этом РБК заявили в Министерстве иностранных дел России, отвечая на вопрос об идее КНР о заключении ядерными странами договора о неприменении ядерного оружия первыми.

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — прокомментировали ситуацию в российском МИД.

Как отмечает издание, Пекин ядерным странам провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу, поскольку эти государства должны продолжать выполнять особые обязанности.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что необходимость комплексного подхода «очевидна на фоне продолжающей деградировать обстановки в мире», включая обострение отношений между странами «ядерной пятерки».

Кроме того, в МИД указали, что Москва отдает «безусловный приоритет» мерам, цель которых заключается в ослаблении конфронтации между ядерными странами и устранении «фундаментальных противоречий в области безопасности».

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан выступил против передачи ядерного оружия другим странам. По его словам, для Пекина также неприемлемо, чтобы ядерные страны размещали его за пределами своей страны.