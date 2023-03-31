Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам

Заместитель постпреда при ООН Шуан: Китай против передачи ядерного оружия другим странам

Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам и его размещения за пределами своих территорий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Его слова передает «РБК-Украина».

«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — сказал он.

Шуан напомнил, что в 2022 году пять лидеров ядерных стран заявили о невозможности выиграть ядерную войну, поскольку допустить возникновение такого конфликта нельзя. По его словам, Китай призывает все ядерные державы придерживаться обязательств и избегать конфликтов между ядерными государствами, чтобы уменьшить риск ядерной войны.

31 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что в ядерной войне невозможно будет выявить победителя.

Ранее Украина призвала срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства указывается, что Киев ожидает эффективных шагов по противодействию решениям Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН. В МИД Украины напомнили, что они «несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия».