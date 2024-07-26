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00:04, 26 июля 2024Мир

В МИД заявили о «зaжиме» поставок продовольствия из России

Панкин: Запад усиливает «зaжим» поставок продовольствия и удобрений из России

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Запад усиливает «зaжим» поставок продовольствия и удобрений из России в нуждающиеся страны путем дезинформирования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, его слова приводит сайт дипломатического ведомства.

«Коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает "зажим" поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций», — сказал Панкин.

Он отметил, что санкции Запада и его вмешательство в цепочку поставок лишь усугубляет ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что финансовые санкции США против компаний, физических лиц или объектов собственности затронули в той или иной форме треть всех стран мира. При этом под рестрикциями Вашингтона в данный момент находятся более 60 процентов стран с низким доходом.

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      Евгений Силаев
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