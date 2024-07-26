В России напомнили о подарке задержанного генерала родному селу за 250 миллионов рублей

Подаренный задержанным генералом Булгаковым родному селу мост оценили в ₽250 млн

Задержанный и арестованный сегодня, 26 июля, генерал армии Дмитрий Булгаков, в 2019 году сделал подарок родному селу Верхнее Гурово Курской области, построив в нем автомобильный мост. Об этом напомнило издание Mash в своем Telegram-канале.

Портал оценил строительство 84-метрового моста в 250 миллионов рублей. На официальном сайте Министерства обороны сообщается, что в 2019 году Булгаков лично приезжал на церемонию открытия моста, подаренного селу. «Это по-настоящему новогодний подарок всем, для кого этот мост жизненно необходим», — заявлял генерал.

Также на портале сообщается, что мост возвели за две недели военнослужащие отдельного мостового батальона Западного военного округа и механизированного батальона железнодорожных войск. Строительство моста было проведено в рамках «тактико-специального учения».

Генерал армии Дмитрий Булгаков занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России. Источник РИА Новости заявил, что Булгаков создал систему поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Российский политолог Сергей Марков обвинил Булгакова в том, что из-за него россиянам пришлось скидываться военнослужащим на обувь и рации.