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03:01, 26 июля 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили и отменили ракетную опасность

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Севастополе объявили ракетная опасность, которую позднее отменили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Угрозу применения баллистической ракеты объявляли в 2:42 по московскому времени.

23 июля система противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов в Севастополе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих.

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      Юлия Мискевич
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