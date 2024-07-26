В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили и отменили ракетную опасность

В Севастополе объявили ракетная опасность, которую позднее отменили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Угрозу применения баллистической ракеты объявляли в 2:42 по московскому времени.

23 июля система противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов в Севастополе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих.