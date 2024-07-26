В российском городе появилась улица с пахнущим ягодами асфальтом

В Санкт‑Петербурге уложили асфальт с запахом клубники

В Санкт‑Петербурге появилась улица с пахнущим ягодами асфальтом. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры российского города.

Необычное покрытие уложили на Псковской улице в Адмиралтейском районе. Эксперимент с ароматизированной смесью, которая пахнет клубникой, решили устроить в районе жилой застройки в центре города, где традиционный запах асфальта может доставить дискомфорт жителям и туристам.

Псковская улица стала не первым опытом для дорожников — подобную смесь ранее использовали на Белоостровской улице, а также в районе садоводства имени Морозова.

«Летучие соединения, выделяющиеся из обычного горячего асфальта, не опасны для здоровья человека, так как их содержание в воздухе при укладке не достигает предельно допустимых концентраций, однако они имеют выраженный нефтяной запах, способный вызывать определенный дискомфорт у рядом находящихся людей. Поэтому дорожники внедряют технологии, которые практически нейтрализуют запах битума, заменяя его ароматом ягод», — пояснили в пресс-службе профильного комитета.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках коммунальщики зацементировали и закрасили яму на одной из дорог вместо того, чтобы заменить асфальт. Имитацию асфальта обнаружили жильцы дома на улице Победы. По их словам, сотрудники ЖКХ должны были уложить во дворе новое дорожное покрытие, но его не хватило, поэтому яму решили зацементировать и покрасить в черный цвет.