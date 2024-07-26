В российском городе пожарный автомобиль попал в ДТП

В Тюмени пожарный автомобиль попал в аварию

В Тюмени пожарный автомобиль попал в ДТП — транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на улице Комбинатской в Тюмени, где опрокинулся пожарный автомобиль», — написали в ведомстве.

По их данным, спецавтомобиль ехал на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией. Пострадавших при инциденте нет, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее в Пятигорске автобус, которые вез детей на экскурсию, попал в ДТП. По предварительным данным, ДТП произошло на улице Калинина в Пятигорске. Экскурсионный автобус со школьниками столкнулся со следовавшей на вызов пожарной машиной. В результате столкновения в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также экскурсовод, который находился в автобусе.