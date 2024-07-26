Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 26 июля 2024Россия

В российском городе пожарный автомобиль попал в ДТП

В Тюмени пожарный автомобиль попал в аварию

Кадр: страница «72.ru - новости Тюмени» во ВКонтакте

В Тюмени пожарный автомобиль попал в ДТП — транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на улице Комбинатской в Тюмени, где опрокинулся пожарный автомобиль», — написали в ведомстве.

По их данным, спецавтомобиль ехал на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией. Пострадавших при инциденте нет, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее в Пятигорске автобус, которые вез детей на экскурсию, попал в ДТП. По предварительным данным, ДТП произошло на улице Калинина в Пятигорске. Экскурсионный автобус со школьниками столкнулся со следовавшей на вызов пожарной машиной. В результате столкновения в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также экскурсовод, который находился в автобусе.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки

      Двое военных частично признали вину по делу о расправе над девятью людьми в Волновахе

      Звезда «Кадетства» публично высказался о внебрачной дочери

      Гашек выразил сожаление из-за участия в Олимпиаде-2024 российских спортсменов

      Карьеру Байдена назвали запятнанной

      Дэвид Линч раскрыл подробности своего нового проекта

      Обманувшие Долину мошенники воспользовались нейросетью

      На защиту кандидата в вице-президенты США от обвинений в сексизме встала его тетя

      Похитивших 500 миллионов рублей у Министерства обороны России предпринимателей осудили

      Наталья Водянова в платье с вырезами появилась на вечеринке в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше