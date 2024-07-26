В российском регионе заявили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы

Власти Челябинской области заявили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы

Согласно предварительным данным, пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области нет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Руководство региона заявило об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы. «Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется», — отмечается в сообщении властей.

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. «Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — призвали в администрации региона.