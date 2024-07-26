В сети возмутились фигурой 56-летнего актера на полуголом фото

Популярный американский актер Джош Бролин попал в объективы папарацци в откровенном виде и возмутил фанатов фигурой. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

56-летняя звезда фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место» предстал на фото в черно-красных плавательных шортах, демонстрируя голый торс. Свой образ мужчина дополнил браслетом на запястье.

Пользователи сети оценили внешность Бролин в комментариях под материалом. «Выглядит намного старше», «Низкий, коренастый и толстый», «Он толстый», — заявили они.

Ранее в июле в сети появилось фото Зака Эфрона с голым торсом на яхте. 36-летнего артиста заметили папарацци во время отдыха с друзьями на Ибице.