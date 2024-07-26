В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города, сопроводив пост видео со звуками тревоги.
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Спустя 15 минут, в 19:42 по московскому времени, Развожаев опубликовал сообщение об отмене воздушной тревоги. Другими подробностями градоначальник не поделился.
В ночь с 25 на 26 июля в Севастополе объявляли ракетную опасность. Информация об угрозе применения баллистической ракеты появилась в 2:42 по московскому времени.