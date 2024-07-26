В СК раскрыли судьбу вышедших на свободу после СВО киллеров

В СК заявили о контроле за освобожденными после участия в СВО киллерами

Осужденные за насильственные преступления, вышедшие на свободу после участия в специальной военной операции (СВО), стоят на контроле у следователей. Дальнейшую судьбу киллеров раскрыл начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) Росси по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

По его словам, в Петербурге зафиксированы случаи совершения ими повторных преступлений, но их немного. «Мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — заявил следователь, добавив, что речь идет о тех, кто ранее сотрудничал со следствием.

За освобожденными, которые могут потенциально представлять опасность, сотрудники СК следят, добавил Яшков. Например, один них вернулся с СВО и работает в Петербурге таксистом. Яшков признался, что ему «страшно за клиентов», так как он не верит, что освободившийся, склонный к насилию, не совершит нового преступления. Поэтому оперативникам разослали его фотографии.

Ранее сообщалось, что укравший более 350 миллионов рублей чиновник — экс-руководитель управления капстроительства Прикамья Дмитрий Левинский — ушел на СВО.