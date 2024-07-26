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16:42, 26 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о гибели всего командования рот в ДНР

Мосийчук: все командование рот ВСУ под Прогрессом в ДНР погибло
Игорь Мосийчук

Игорь Мосийчук. Кадр: Politeka Online / YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в тактическое окружение под Прогрессом в Донецкой народной республике (ДНР), а все командование рот погибло. Об этом рассказал бывший заместитель командира батальона «Азов» (признана террористической и запрещена в России) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу «Politeka».

По его словам, тактическое окружение очень быстро может перерасти в физическое, но никому нет до этого дела. Он добавил, что командование ВСУ продолжает оставлять территории, так как не дает решать возникающие проблемы.

«Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою до последнего», — заявил Мосийчук.

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали об активизации боев на покровском направлении. Согласно информации источника, ситуация на передовой для ВСУ ухудшается.

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      Илья Таксюр
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