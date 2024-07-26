Венгрия и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии

Венгрия и Словакия совместно потребовали ускорить решение ЕК по Украине и нефти

Власти Венгрии и Словакии совместно потребовали от Еврокомиссии (ЕК) ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в совместном заявлении Будапешт и Братислава обратились к Еврокомиссии за посредничеством при консультациях с Киевом из-за нарушения поставок нефти российской компании «Лукойл».

Сейчас Еврокомиссия только запросила дополнительную информацию для анализа ситуации.

Ранее депутат Европарламента Любош Блага заявил, что Украина объявила экономическую войну Словакии, остановив транзит российской нефти.

Украина остановила поставки сырья от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием принять ответные меры.