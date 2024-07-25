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17:22, 25 июля 2024Экономика

Украину обвинили в объявлении экономической войны

Евродепутат от Словакии Блага обвинил Украину в объявлении экономической войны
СюжетНаселение России:

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Украина объявила экономическую войну Словакии, остановив транзит российской нефти. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Европарламента от этой страны Любош Блага.

«Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?» — написал он. Блага напомнил, что его государство отправляет гуманитарную помощь на Украину. В ответ же «бандеровский режим на Украине совершает подобные военные преступления», обвинил он киевские власти.

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Евродепутат подчеркнул, что остановка транзита нефти из РФ стала «вопиющим» нарушением Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его мнению, Еврокомиссия должна приостановить переговоры о вступлении Украины в ЕС, а также прекратить любую помощь и дипломатические отношения с киевскими властями до тех пор, пока транзит не будет возобновлен.

Украина остановила поставки сырья от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием принять ответные меры.

Представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что замглавы Еврокомиссии Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии по поводу остановки транзита нефти Украиной. «Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации», — сказал он.

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