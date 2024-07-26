Во Франции узнали про высокий уровень загрязненности Сены в момент купания мэра Парижа

В Сене был высокий уровень загрязненности в момент купания мэра Парижа

В момент купания мэра Парижа Анн Идальго в Сене 17 июля, загрязненность в реке была высокой, сообщает радиостанция France Info.

Уровень содержания кишечной палочки и энтерококков превышал тогда пороговые значения. Как отмечает радиостанция, купание в загрязненной воде может вызвать гастроэнтерит и кожные заболевания.

Представители префекта Парижа в ответ на запрос France Info заявили, что никто из участников не сообщил о каких-либо неудобствах после заплыва.

Идальго искупалась в Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024. Таким образом мэр решила доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

До этого экологи выяснили, что качество воды в реке не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.