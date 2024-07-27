Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 27 июля 2024Силовые структуры

Банковские счета и имущество задержанного генерала Булгакова арестовали

ТАСС: банковские счета и имущество экс-замглавы МО генерала Булгакова арестовали

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

По делу экс-замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры — арестованы его имущество и банковские счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Mash, у Булгакова имеется дом площадью 622 квадратных метра в подмосковном поселке Бузланово на Новорижском шоссе, квартира на улице Академика Анохина в Москве площадью 106 квадратов — ее кадастровая стоимость оценивает в 21 миллион рублей. Кроме того, в перечне имущества числится квартира на Рублевском шоссе площадью 81 квадрат, чья кадастровая стоимость составляет 17 миллионов рублей.

Также сообщается, что экс-замминистра МО владеет 80-метровым мостом к его родному селу Верхнее Гурово в Курской области.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Булгакову подберут сокамерников в СИЗО после прохождения карантина.

Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, арестованный генерал армии лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. Им была создана система поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов предупредил министра обороны США о тайной операции Украины в России. Пентагон предотвратил ее

      Лавров оценил идею ленд-лиза для Украины

      В России раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      Двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца в российском городе

      Банковские счета и имущество задержанного генерала Булгакова арестовали

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Французская журналистка назвала Олимпиаду в Париже «фрик-шоу» и отказалась освещать ее

      Российский пловец вышел в олимпийский полуфинал

      Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы

      Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше