Банковские счета и имущество задержанного генерала Булгакова арестовали

ТАСС: банковские счета и имущество экс-замглавы МО генерала Булгакова арестовали

По делу экс-замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры — арестованы его имущество и банковские счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Mash, у Булгакова имеется дом площадью 622 квадратных метра в подмосковном поселке Бузланово на Новорижском шоссе, квартира на улице Академика Анохина в Москве площадью 106 квадратов — ее кадастровая стоимость оценивает в 21 миллион рублей. Кроме того, в перечне имущества числится квартира на Рублевском шоссе площадью 81 квадрат, чья кадастровая стоимость составляет 17 миллионов рублей.

Также сообщается, что экс-замминистра МО владеет 80-метровым мостом к его родному селу Верхнее Гурово в Курской области.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Булгакову подберут сокамерников в СИЗО после прохождения карантина.

Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, арестованный генерал армии лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. Им была создана система поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости.