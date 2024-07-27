Экс-замглаве Минобороны подберут соседей в СИЗО

Экс-замглаве МО РФ Булгакову подберут сокамерников после прохождения карантина

Экс-замглаве Минобороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову подберут сокамерников в СИЗО после прохождения карантина. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов пишет ТАСС.

Изначально Булгакова поместили в специальную карантинную камеру «Лефортово», где офицер должен будет пройти медицинское обследование — у него возьмут анализы на инфекционные заболевания (в том числе ВИЧ и сифилис) и проверят на наличие хронических заболеваний. Будут досмотрены личные вещи генерала, также у него возьмут отпечатки пальцев, разъяснил собеседник агентства.

Кроме того, в рамках карантинных мероприятий с Булгаковым проведет беседу психолог. Только после этого его переведут в обычную камеру с соседями, отметили правоохранители. При этом по закону офицера не могут разместить в одной камере с рецидивистами и с обвиняемыми в совершении преступлений, сопряженных с насилием.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, затем он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, арестованный генерал армии лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. Им была создана система поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости.