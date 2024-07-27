Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 27 июля 2024Мир

Число жертв при атаке на Голанские высоты выросло

ЦАХАЛ: число погибших при атаке Голанских высот «Хезболлой» выросло до 11

Фото: Ammar Awad / Reuters

Число жертв при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах выросло до 11. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэлы Хагари, передает газета Times of Israel.

Чиновник указал, что организатором ракетной атаки стало ливанское шиитское движение «Хезболла». Ранее группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.

На фоне обстрела глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». По его словам, причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии.

Днем 27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что в результате обстрела Голанских высот на севере Израиля не выжили девять детей и подростков. Кроме того, более 30 детей, играющих на футбольной площадке в городе Мадждаль-Шамс, получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил о близости полномасштабной войны с Ливаном

      При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали двое взрослых и ребенок

      Число жертв при атаке на Голанские высоты выросло

      В Харькове потерпел крушение учебный самолет

      Нетаньяху обратился к «Хезболле» после обстрела Голанских высот

      Российский миллиардер прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

      Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам

      В Москве задержали сына российского миллиардера

      Песков заявил об отвратительных моментах на открытии Олимпиады

      В Конгрессе США возмутились открытием Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше