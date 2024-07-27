Число жертв при атаке на Голанские высоты выросло

ЦАХАЛ: число погибших при атаке Голанских высот «Хезболлой» выросло до 11

Число жертв при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах выросло до 11. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэлы Хагари, передает газета Times of Israel.

Чиновник указал, что организатором ракетной атаки стало ливанское шиитское движение «Хезболла». Ранее группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.

На фоне обстрела глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». По его словам, причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии.

Днем 27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что в результате обстрела Голанских высот на севере Израиля не выжили девять детей и подростков. Кроме того, более 30 детей, играющих на футбольной площадке в городе Мадждаль-Шамс, получили ранения.