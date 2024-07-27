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22:07, 27 июля 2024Спорт

Дебютант РПЛ одержал первую победу

«Акрон» победил «Факел» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Владимир Федоренко /  РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 июля, в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 64-й минуте первый мяч забил нападающий Иван Тимошенко. На 76-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Солтмурад Бакаев. Это первая победа «Акрона» в РПЛ.

В прошлом сезоне «Факел» располагался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» — дебютант РПЛ. В прошлом сезоне тольяттинская команда выступала в Первом дивизионе и завоевала путевку в элиту в стыковых матчах.

В следующем туре «Факел» примет «Краснодар» 4 августа. «Акрон» днем ранее также дома сыграет с московским «Динамо».

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      Анастасия Борисова
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