Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 27 июля 2024Мир

Глава МИД Китая сделал громкое заявление о Тайване

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Тайвань не будет отдельным государством

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Тайвань никогда не будет отдельным государством. Громкое заявление он сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

«Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что каждый раз, когда будут совершаться провокации сторонниками независимости Тайваня, Китай будет принимать ответные меры.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за поддержку своей обороны, так как Тайбэй ничего не дает взамен Вашингтону за помощь. Об этом кандидат в президенты от Республиканской партии сообщил в интервью Bloomberg.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

      Тренер дал советы по сохранению формы при офисной работе

      В Госдуме прокомментировали слова Орбана о растущей поддержке России в мире

      Украине предрекли голод и гражданскую войну

      В России пропавших собак будут искать через новое приложение по фотографии носа

      В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России

      Один мужчина стал жертвой обстрела российского села

      Россиянин рассказал об уплывшем на полкилометра доме с его семьей внутри

      Глава МИД Китая сделал громкое заявление о Тайване

      Капитан российского парусника «Штандарт» рассказал о запрете на допуск в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше