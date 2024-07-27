Глава МИД Китая сделал громкое заявление о Тайване

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Тайвань не будет отдельным государством

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Тайвань никогда не будет отдельным государством. Громкое заявление он сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

«Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что каждый раз, когда будут совершаться провокации сторонниками независимости Тайваня, Китай будет принимать ответные меры.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за поддержку своей обороны, так как Тайбэй ничего не дает взамен Вашингтону за помощь. Об этом кандидат в президенты от Республиканской партии сообщил в интервью Bloomberg.