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14:00, 17 июля 2024Мир

Трамп раскритиковал Тайвань по одной причине

Трамп: Тайвань должен платить США за поддержку обороны
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Тайвань должен платить США за поддержку своей обороны, так как Тайбэй ничего не дает взамен Вашингтону за помощь. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

«Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону. Такое ощущение, что США ничем не отличаются от страховой компании. Они ничего нам не дают взамен за нашу помощь», — отметил политик.

По мнению Трампа, Тайвань мог бы сам вести агрессивную политику против Китая, но Тайбэй не хочет этого делать «из-за страха потери заводов по производству чипов».

Ранее Трамп заявил, что не является сторонником санкций против Москвы. Кандидат в президенты США от республиканцев в равной степени прохладно относится к «наказанию» России за спецоперацию на Украине и защиту Тайваня от Китая.

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      Дарья Устьянцева
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