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22:37, 27 июля 2024Мир

Израиль направил США предложение о перемирии в Газе

Axios: Израиль направил США предложение по сделке о перемирии в секторе Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Израиля направили США новое предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Об этом представитель Израиля сообщил порталу Axios.

Новый документ содержит положения о создании международного механизма по отслеживанию и предотвращению переброски боевиков и оружия с юга сектора Газа на север. Также в документе указана информация о перемещении израильских солдат в рамках соглашения.

В договоре предусмотрена возможность сохранения армией Израиля мест дислокации на границе сектора Газа и Египта. Обсуждение соглашения пройдет в Риме с участием директора ЦРУ Уильяма Бернса, главы «Моссада» Давида Барнеа, руководителя разведслужбы Египта Аббаса Камеля и премьера Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее израильские власти выдвинули новое условие для переговоров с палестинским движением ХАМАС. Согласно ему, мирные жители анклава, переходя с юга сектора Газа на север, должны будут проходить проверку.

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      Артём Верейкин
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