Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам

ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ливанское шиитское движение «Хезболла» в нанесении ракетного удара по Голанским высотам. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram.

«Согласно оценке ситуации в Армии обороны Израиля и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, запуск ракеты в направлении Мадждаль-Шамса был осуществлен террористической организацией "Хезболла". Она стоит за ударом по футбольному полю, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — указали в ЦАХАЛ.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла», находящейся на ее территории. «Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей», — отметил он.