Капитан российского парусника «Штандарт» рассказал о запрете на допуск в ЕС

Капитан российского парусника «Штандарт»: морские власти были на борту фрегата

Капитан российского парусника «Штандарт» Владимир Мартусь, судно которого прибыло в Испанию для участия в фестивале и не было допущено в порты Европейского союза (ЕС), рассказал подробности о ситуации. Его слова приводит РБК.

«Морские власти были на борту, выслушали наши доводы про необходимость захода в порт, но пока не разрешили, но и не запретили стоять на якоре. Ждем от них информации с официальным решением», — сказал он.

Капитан выразил надежду, что власти примут решение о допуске судна в ЕС до вечера. Он отказался давать дополнительные комментарии, пока соответствующее решение не будет принято.

Корабль «Штандарт», который является точной копией фрегата начала XVIII века, направлялся на фестиваль в Испанию, но под давлением активистов из организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) власти страны запретили ему вход в порты, хотя судно ходит под флагом Островов Кука. Из-за этой проблемы на корабле стали заканчиваться запасы пресной воды и продовольствия.

Жители испанского острова Иль Аруса передали воду и еду для «Штандарта». Посольство России также отреагировало на отказ Испании пустить исторический корабль и заявило, что экипаж фрегата или его владелец пока не обращались с просьбами о содействии.