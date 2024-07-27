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15:10, 27 июля 2024Мир

Испанцы помогли российскому кораблю «Штандарт»

РБК: жители Испании передали воду морякам российского корабля «Штандарт»

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Жители испанского острова Иль Аруса передали воду и еду для экипажа российского фрегата «Штандарт», которому запретили вход в порты стран Европейского союза (ЕС). Об этом рассказал капитан судна Владимир Мартусь изданию РБК.

«Местные жители небольшого городка на острове Иль Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. "Штандарт" встал на якорь в бухте возле этого острова», — отметил он, добавив, что проблема обсуждается с властями Испании.

Корабль «Штандарт», который является точной копией фрегата начала XVIII века, направлялся на фестиваль в Испанию, но под давлением активистов из организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) власти страны запретили ему вход в порты, хотя судно ходит под флагом Островов Кука. Из-за этой проблемы на корабле стали заканчиваться запасы пресной воды и продовольствия.

Ранее решение властей Испании не пускать фрегат «Штандарт» в порты страны прокомментировали в Посольстве России в Мадриде. В дипломатическом представительстве рассказали, что работают над решением проблемы, но при этом от экипажа корабля просьб о содействии еще не поступало.

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      Дмитрий Попов
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