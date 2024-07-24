Посольство России отреагировало на отказ Испании пустить исторический корабль

Посольство: Россия разбирается с отказом Испании пустить фрегат «Штандарт»

Россия разбирается с отказом Испании пустить исторический фрегат «Штандарт», который должен был прибыть в порт Виго на северо-западе страны 24 июля. Об этом заявили в российском посольстве в Мадриде, передает РИА Новости.

При этом представители посольства подчеркнули, что экипаж фрегата или его владелец пока не обращались с просьбами о содействии.

Ранее Испания вслед за Францией отказалась впустить в свой порт Виго «Штандарт», который должен был пробыть там до 15 августа. Причиной подобных требований называется запрет на нахождение российских судов в портах стран Европейского союза (ЕС). Однако «Штандарт» шел под флагом Островов Кука.

Корабль должен был пробыть в Виго до 15 августа. Целью визита является участие в фестивале Iacobus Maris Route.