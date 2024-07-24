Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату «Штандарт»

Испания вслед за Францией отказала зайти в свой порт Виго российскому историческому фрегату «Штандарт», который должен был пришвартоваться 24 июля и пробыть там до 15 августа. Об этом заявил капитан корабля Владимир Мартусь, передает РИА Новости.

«Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты», — рассказал капитан судна.

Мартусь также добавил, что фрегат встал на якорь в пятистах метрах от испанского побережья.

Ранее стало известно, что украинские активисты из организации «Галицкая ассоциация помощи Украине» (AGA Ucraina) потребовали не пускать российский исторический фрегат «Штандарт» в испанский порт Виго. Причиной подобных требований называется запрет на вход российских судов в порты стран Европейского союза (ЕС). Однако «Штандарт» шел под флагом Островов Кука. Несмотря на это, фрегат не пустили во французский Брест несколькими неделями ранее.

«Штандарт» должен был пробыть в Виго в общей сложности пробудет до 15 августа. Целью визита является участие в фестивале Iacobus Maris Route.