Лавров объяснил заявления Шольца об американских ракетах в Германии

Глава МИД России Лавров: канцлер ФРГ Шольц известен простенькими идеями

Канцлер Германии Олаф Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями», к которым можно отнести его слова о связи неразмещения американских ракет на территории ФРГ с завершением Россией специальной военной операции. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Комсомольская правда».

«Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями. Он простенькими идеями славится», — отметил он, указав, что решение о размещении ракет принимают только Соединенные Штаты.

Поведение Олафа Шольца в связи с этим вряд ли можно считать поступком лидера независимого государства, заметил Лавров. При этом, по его словам, немецкий канцлер уже сам признает, что лишь приветствует решение США, но не участвует в его выработке и обсуждении.

В интервью журналистам «Комсомольской правды» Сергей Лавров также прокомментировал нежелание лидеров стран Запада участвовать в совместной фотосессии по итогам встречи глав МИД стран Восточноазиатского саммита. По его мнению, они стремятся подкрепить свои претензии «на руководство всем и вся», даже протокольными аспектами.