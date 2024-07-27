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13:28, 27 июля 2024Мир

Лавров объяснил отказ Блинкена от общего фото по итогам саммита в Лаосе

Лавров: Запад придает особое внимание протоколу для продвижения своего нарратива

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Лидеры стран Запада отказываются от совместных фотографий по итогам встреч с участием российских представителей, поскольку им это важно для продвижения своего нарратива. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Комсомольская правда».

«Простенькая картинка без вникания в суть дела Западу нужна, чтобы продвигать свой нарратив», — прокомментировал он отсутствие государственного секретаря США Энтони Блинкена на общей фотографии по итогам встречи глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Сергей Лавров также добавил, что он, в отличие от западных лидеров, не придает особого внимания протокольным аспектам и не расстроился. На Западе же такие «простенькие картинки», как отказ от фотосессии, по мнению министра, должны подкреплять их претензии «на руководство всем и вся».

Ранее сообщалось, как глава МИД России принял участие в ужине со своими коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в традиционной лаосской одежде. Саммит АСЕАН, как и встреча глав МИД ВАС, прошли в столице Лаоса Вьентьяне 26-27 июля.

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      Дмитрий Попов
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