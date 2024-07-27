Лавров оценил идею ленд-лиза для Украины

Лавров назвал бизнесом помощь США Киеву на условиях ленд-лиза

Глава МИД России Сергей Лавров оценил идею помощи Украине на условиях ленд-лиза со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал поддержку Украины на указанных условиях «подходом бизнесмена». «Вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 миллиардов долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах», — пояснил министр.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал, что кандидат в президенты Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России. «Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией», — допустил отставной дипломат.