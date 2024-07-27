Лавров прилетел в Малайзию

ТАСС: глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Малайзию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Малайзию. О приземлении его самолета в столице страны Куала-Лумпуре передает ТАСС.

«Борт [Сергея Лаврова] приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Подробности визита не анонсировались», — указано в сообщении.

Глава МИД России посещает Малайзию после серии встреч в Лаосе. 26-27 июля во Вьентьяне проходили переговоры министров иностранных дел членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и участниц Восточноазиатского саммита (ВАС). В мероприятиях в лаосской столице также принимал участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал нежелание лидеров стран Запада участвовать в совместной фотосессии по итогам встречи в формате ВАС. По его словам, подобными протокольными аспектами они стремятся подкрепить свои претензии «на руководство всем и вся».