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13:03, 27 июля 2024Россия

Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы

44-летний мужчина выпал из катера во время движения по каналу Москвы

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

27 июля 44-летний мужчина выпал из катера во время движения по каналу Москвы. Об инциденте сообщил Telegram-канал Западного МСУТ СК России.

Мужчина 1980 года рождения выпал из катера, двигавшегося по акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта. Спасатели ищут оказавшегося за бортом гражданина.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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      Вера Владзиевская
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