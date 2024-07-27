Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы

44-летний мужчина выпал из катера во время движения по каналу Москвы

27 июля 44-летний мужчина выпал из катера во время движения по каналу Москвы. Об инциденте сообщил Telegram-канал Западного МСУТ СК России.

Мужчина 1980 года рождения выпал из катера, двигавшегося по акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта. Спасатели ищут оказавшегося за бортом гражданина.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Мурманской области гидросамолет упал в озеро Имандра. Пассажиров на борту не было.