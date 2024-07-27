На Украине врачи будут получать звания офицера без военной кафедры

Зеленский: врачам будут присваивать звания офицера без военной кафедры

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании указа, согласно которому врачи будут получать звания офицера без прохождения военной кафедры. Об этом глава государства объявил в ходе первого международного конгресса по военной медицине и психическому здоровью, который прошел в Киеве, передает РИА Новости.

«Мною подписан указ, который регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру», — сказал Зеленский.

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года, в результате чего мужчины призывного возраста лишились возможности законно покинуть страну. В мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным украинским гражданам будет отказано в консульских услугах.

Ранее на Украине группа мобилизованных сбежала из микроавтобуса ТЦК, когда тот остановился на заправке. Мужчины открыли задние двери и убежали, однако через некоторое время их обнаружил мужчина в военной форме.

