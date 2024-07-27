Нападение агрессивного россиянина с топором на женщину в магазине попало на видео

Amur Mash: агрессивный житель приморского поселка напал с топором на женщину

Агрессивный житель приморского поселка Пограничный напал с топором на женщину в магазине. Нападение попало на видео камеры наблюдения, его публикует Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина средних лет ворвался в торговый павильон, в котором находились две женщины. Одна из них успела убежать. Вторую злоумышленник схватил за шею и начал угрожать ей. Мужчина стал бить женщину по голове и рукам, а затем ударил обухом. После этого неадекватный гражданин скрылся. Судя по кадрам, женщина отделалась легкими травмами.

Ранее в Рязани мужчина в военной форме напал на прохожих. Пострадали два человека.