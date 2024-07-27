Назван срок объявления Харрис о своем выборе кандидатуры вице-президента США

CNN: Харрис сообщит о своем выборе кандидата в вице-президенты в августе

Участница президентской гонки в Соединенных Штатах Камала Харрис объявит о своем выборе кандидатуры вице-президента в начале августа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в Демократической партии.

«Она выберет того, с кем ей комфортно», — указал собеседник телеканала, добавив, что Харрис не склоняется к кандидатурам, которые ранее считались фаворитами в данном вопросе.

При этом CNN отмечает, что в список ведущих кандидатов, проходящих проверку, по-прежнему входят губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли.

Также не исключаются кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджига и губернаторов штатов Кентукки и Миннесоты Энди Бешира и Тима Уолза.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис по уровню поддержки. Такой результат показал опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal. Так, за Трампа готовы отдать свои голоса 49 процентов американцев, за Харрис — 47 процентов.

Трамп уже официально выдвинут Республиканской партией в кандидаты в президенты, Харрис только готовится к номинации, но она уже заявила, что готова участвовать в борьбе за Белый дом.