Нетаньяху решил вернуться в Израиль из США раньше из-за обстрела

Нетаньяху решил вернуться в Израиль из США раньше из-за обстрела Голанских высот

Находящийся с визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно вернется в страну. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Такое решение он принял из-за обстрела Голанских высот.

Нетаньяху прилетел в США 22 июля. За это время он успел выступить перед Конгрессом и провести раздельные встречи с президентом Джо Байденом и вице-президентом Харрис, а также с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла», находящейся на ее территории. «Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей», — отметил он.