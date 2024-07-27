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12:00, 27 июля 2024Мир

Новый глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель запросил встречу с главой МИД России Лавровым

В Лаосе Лавров обсудит американские маневры с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Новый глава Министерства иностранных дел (МИД) Южной Кореи Чо Тхэ Ель запросил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Лаосе. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров рассказал журналистам о том, что послушает нового министра иностранных дел Южной Кореи, раз тот попросил о встрече. Министр отметил, что он, со своей стороны, откровенно изложит оценки ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Лавров объяснил, что прежде всего он имеет в виду американские маневры вокруг Корейского полуострова, которые проходят с целью изолировать и наказать Корейскую Народно-Демократическую Республику. Он подчеркнул, что это очень опасные игры. Кроме того глава МИДа указал, что честно скажет о том, каким серьезным шагом является соглашение о совместном ядерном планировании США и Республикой Корея.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан встретились «на полях» совещания министров иностранных дел (СМИД) АСЕАН во Вьентьяне.

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      Анна Габай
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