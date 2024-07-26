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11:26, 26 июля 2024Мир

Лавров встретился с министром иностранных дел Турции

Лавров и министр иностранных дел Турции Фидан встретились во Вьентьяне

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан встретились «на полях» совещания министров иностранных дел (СМИД) АСЕАН во Вьентьяне. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале переговоров глава МИД России поинтересовался у турецкого коллеги временем его прибытия в Лаос. Фидан сообщил, что прибыл в пятницу утром. В свою очередь, Лавров рассказал ему, что приехал накануне и уже провел пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю.

6 июля министр иностранных дел Турции Фидан предложил создать платформу мира по Украине. По его словам, продолжающийся третий год конфликт «принял характер прокси-войны».

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      Лина Пивоварова
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