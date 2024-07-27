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22:41, 27 июля 2024Россия

Песков заявил об отвратительных моментах на открытии Олимпиады

Песков заявил о совершенно отвратительных моментах открытия Олимпиады в Париже

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал совершенно отвратительными некоторые моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. «То, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — отметил пресс-секретарь российского лидера. В связи с этим он выразил мнение, что можно начать сострадать судьбе МОК, который «встал на скользкую дорожку».

Песков добавил, что данные детали запрещены в России законом. «Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — заявил он.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Негативную реакцию, в частности, вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере.

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      Марина Совина
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