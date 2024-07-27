Под Москвой маршрутка сбила двух человек и попала на видео

В подмосковном Пушкино маршрутка сбила двух человек и попала на видео

В подмосковном Пушкино маршрутка сбила двух человек. Момент ДТП сняли на видео, его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, как маршрутка подъезжает к пешеходному переходу, по которому идут люди. Транспортное средство не тормозит и сбивает двух человек.

По словам очевидцев, задеты оказались две девушки. Одну из них отбросило, и она сильно не пострадала, другая получила несовместимые с жизнью травмы. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Абрау-Дюрсо Краснодарского края слетевшее с КамАЗа колесо сбило двух человек. КамАЗ находился на подъезде к Абрау-Дюрсо, когда одна из его шин взорвалась, а вторая оторвалась и покатилась по склону улицы.