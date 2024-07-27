Полет украинского дрона над Рязанской областью попал на видео

Shot: полет украинского дрона над Рязанской областью засняли на видео

Утром в субботу украинские беспилотники попытались атаковать Рязанскую область. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что в шесть часов утра были слышны взрывы в районе местного аэропорта Дягилево. Над городом сбили минимум семь украинских БПЛА. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.

Ранее временно приостановили работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Аэропорты указанных городов закрыты на прием и отправку воздушных судов, уточнил источник. Направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены в Самару и Ульяновск.