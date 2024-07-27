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08:20, 27 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности про подельника бывшего замминистра обороны Булгакова

РИА Новости: подельник Булгакова владел компанией по производству свинины

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Арестованный по дел бывшего замминистра Минобороны Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины. Именно ей, как считает следствие, заменяли говядину в сухпайках для военных, узнало РИА Новости.

Михайленко — учредитель в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"», основным видом деятельности которой является разведение свиней. Он также учредитель и владелец доли в 50 процентов уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», которая также проходит по уголовному делу Булгакова.

Ранее сообщалось, что при Булгакове в Минобороны была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

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      Марина Совина
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