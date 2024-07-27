Пробравшийся на дачу москвича незнакомец опустошил холодильник и уснул в его трусах

Shot: москвич приехал на дачу и обнаружил там спящего незнакомца в своих трусах

Москвич приехал на дачу во Внуково и обнаружил там спящего на кровати незнакомца. Об этом пострадавший рассказал Telegram-каналу Shot.

Как отметил мужчина, летом он с семьей живет за городом, однако в прошлую пятницу вместе с женой и детьми уехал на выходные в Санкт-Петербург. Вернувшись в дом в понедельник, он увидел, что дверь была открыта, окно выбито, а в спальне на втором этаже спит посторонний человек.

Москвич заметил интересную деталь — на спящем мужчине были надеты его трусы с акулами. Пробравшись в дом, незваный гость опустошил все запасы алкоголя и приготовил себе ужин из продуктов, найденных в холодильнике хозяев. Он оставил грязную посуду в раковине и около дивана в гостиной, где, вероятно, смотрел телевизор.

Владелец дома решил не тревожить спящего незнакомца в трусах и вызвал полицию. Разбудили мужчину прибывшие на место правоохранители, которые доставили его в отдел полиции. Там задержанный рассказал, что отдыхал на чужой даче двое суток. Документов при нем не оказалось, и личность нарушителя пока не установлена — рассказать о себе мужчина не смог, так как был пьян.

Ранее пьяный турист заснул под пальмой в Сочи, был арестован и стал фигурантом административного дела. Как сообщили в пресс-службе УВД курортного города, на него пожаловались в соцсетях жители Сочи. Они заявили, что 41-летний мужчина из Новосибирска нарушает общественный порядок.

