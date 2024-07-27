Россиянам назвали самый выгодный вариант вложений

Экономист Ордов: после повышения ставки ЦБ вклады станут более высокодоходными

После повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) до 18 процентов банковские вклады станут более высокодоходными, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал этот вариант вложений наиболее выгодным на сегодняшний день.

«Мы давно не видели такого уровня ставок по депозитам. Причем если раньше банки крайне неохотно увеличивали сроки по этим срочным депозитам, оставляя максимум полгода, а то и три месяца под высокие проценты, то сейчас мы видим риторику о том, что ужесточение денежно-кредитной политики с нами надолго и, похоже, минимум на год. Банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее полугода, потому что для них в этом плане ситуация более прозрачная и понятная», — объяснил экономист.

Он также добавил, что после повышения ставки изменятся и проценты по займам. Это станет проблемой для тех, кто регулярно перекредитовывается. Однако тем, у кого нет финансовых обязательства и есть сбережения, стоит воспользоваться выгодными условиями по депозитам, считает специалист.

Если вы не закредитованы, то открываются хорошие перспективы для заработка с использованием достаточно надежных финансовых инструментов Константин Ордов экономист

26 июля Банк России ожидаемо поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов. В регуляторе объяснили это ростом инфляции и заявили, что только ее снижение позволит опустить показатель.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина добавила, что до конца года ставку снижать не планируют, а при необходимости могут и увеличить.

