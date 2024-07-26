Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки

Набиуллина заявила об отсутствии планов снижать ключевую ставку в 2024 году

Банк России не планирует снижать ключевую ставку до конца этого года, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году», — высказалась председатель Центробанка о такой возможности.

ЦБ в пятницу резко поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов.

Помимо этого в ЦБ пообещали оценить необходимость еще одного повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях совета директоров. Ближайшее из них запланировано на 13 сентября 2024 года.