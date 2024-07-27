РПЦ заявила о «контркультуре безбожия» в Европе после открытия Олимпиады в Париже

РПЦ об открытии Олимпиады в Париже: в Европе выросла «контркультура безбожия»

В Европе выросла «контркультура безбожия», которая пародирует христианство. Об этом, комментируя церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит РБК.

«Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европы выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — сказал он.

Кипшидзе уверен, что режиссеры церемонии открытия показали презрение к европейской цивилизации и христианству, которая лежит в ее основе. РПЦ, по его словам, солидарна с миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными после просмотра мероприятия.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Ее раскритиковали в разных странах. Негативную реакцию, в частности, вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере, писали СМИ. Как заявил премьер-министр Виктор Орбан, церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы